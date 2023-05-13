Мостовой — о матче «Химки» — «Спартак»: «Красной карточки и в помине не должно было быть»

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» ничью в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1).

«Удаления никакого не было. Красной карточки и в помине не должно было быть. Там не было ничего, спокойно шла борьба. Судья, который был дисквалифицирован, грубо ошибся. Это повлияло на игру. Если бы «Химки» были помастеровитей, конечно, они бы «Спартак» наказали. Красно-белые борются за медали, выкладываются. У них контракт. Они должны это делать. Они бы сегодня выиграли, если бы не эта судейская ошибка», — сказал Мостовой «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.