Сегодня, 14:45
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относился к матчам во время снегопада в период игровой карьеры.
«В СССР и во Франции такие игры были. Не сказать, что нравилось, но выхода не было, мы играли. В «Страсбурге» было несколько таких матчей, но и температура была тоже минус четыре или пять. До сих пор помню, как в Лужниках играли против «Металлурга», тогда я забил последний гол в чемпионате Советского Союза, вот тогда снег был. Посмотрите репортаж с игры сборной России против Италии на стадионе «Динамо». Тогда вы поймете, что такое непогода. Но все играли, никто не жаловался» — сказал Мостовой «СЭ».
Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.
(Александр Абустин)
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)