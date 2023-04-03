Мостовой считает оправданной отставку Гогниева из «Химок»: «Последнюю игру было противно смотреть»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» информацию об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Химки» настолько запутались, что перестали разбираться в футболе. Многие решения «Химок» с начала чемпионата были не совсем обоснованные и не совсем футбольные. Рано или поздно это должно было произойти. Цирк был в начале, когда они после хорошего начала уволили Юрана. Сейчас ничего удивительного нет», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой считает, что «Химки» еще могут улучшить положение.

«Последнюю игру было противно смотреть. Такое ощущение, что там никто ни на что уже не рассчитывал. Но осталось еще девять игр, можно набрать много очков и исправить положение. Отрыв-то небольшой», — добавил Мостовой.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.