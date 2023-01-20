Белоруков: «По ходу карьеры звали почти все топ-клубы»

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Бывший футболист «Амкар», а ныне главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Белоруков рассказал, что получал предложения от топ-клубов во время игровой карьеры.
«В «Амкаре» я провел классное время в прекрасном коллективе. Могло ли быть лучше? Конечно, могло. Мог заработать больше денег, может, выиграть какой-то трофей. Но что сейчас об этом говорить?
Предложения в разное время были почти от всех больших клубов. Но по тем или иным причинам не получалось. Когда мы заняли четвертое место, очень многие приглашали. Но тогда не получилось уйти.
Звал ли «Зенит»? Никогда. Ни слухов, ни вариантов. Грустно? Если честно — да. Сейчас я уже могу оценить свою игру как тренер. Когда был футболистом, этого не делал. Скажу, что я был неплохой футболист. И, может, переход в более классную команду дал бы мне толчок к еще большему развитию. Конечно, обидно было наблюдать, когда «Зенит» приглашал какого-нибудь Пюигринье. Кого они вообще тогда ни приглашали», — сказал Белоруков «РБ Спорт».
Дмитрий Белоруков выступал за вторую команду «Зенита» в 2002-2003 годах, но покинул команду в 2004 году. Защитник известен по выступлениям за пермский «Амкар», «Анжи», а также московское «Динамо».
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