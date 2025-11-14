Видео
14 ноября, 12:30

Аршавин — об алиментах: «Все новости — просто шум. Я так живу много лет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с алиментами.

— В какой-то момент заголовков про вас и алименты было очень много. Как вы на это реагировали?

— Я так живу много лет. После того, что случилось в 2012 году, как меня поливала жена, теперь мне вообще все равно. Все эти новости — просто шум. И сама Юля же ничего не говорила. Ее адвокаты были настолько увлечены вашими коллегами, что пропустили суд. Представляете? Например, с [первой женой] Алисой у меня уже прошел суд, алименты там уменьшили.

— Вы называете это «просто шум», но разве такие истории не влияют на имидж? Люди видят заголовки об Аршавине и алиментах, формируют негативное мнение.

— Это никак не бьет по имиджу в данной истории. Было слишком много до.

К тому же, если почитаете комментарии на YouTube, там вообще забавно. Я брал интервью у Кержакова, и в комментариях пишут: «Аршавин — обсер, Кержаков — охрененный». Разговаривали с Овечкиным: «Александр — великий, а Аршавин — говно». То есть со мной любого посади, он будет в плюсе, ха-ха!

Аршавин и Барановская встречались почти девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы, у пары есть трое общих детей.

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С января 2022 года он занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

Андрей Аршавин.
Андрей Аршавин
Футбол
