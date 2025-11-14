Аршавин об изменении лимита на легионеров: «Впоследствии все откатится назад. Но мы сделаем вывод о потере времени»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил, каким будет российский футбол через несколько лет. «Мы работали во всех условиях. Впоследствии все откатится назад, переформируется. Просто потом сделаем вывод о потере времени», — сказал Аршавин «СЭ». Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле». Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»

Dmitry Koltsov В впринипе с Андреем согласен,но парадокс(мы в бане в смысле не играем на на ЧМ и ЧЕ,только две команды писюнами меряются по дорогим легионерам).как не странно сейчас подрасла супер поросоль!)Наполеон 1 Бонапарт сказал;если народ не хочет кормить свою армию,вскоре будет кормить чужую(Я к тому,может тренеров хороших искать для детей? 15.11.2025

IQ-87% Сизиф должен продолжать свой труд-результат не важен 14.11.2025

ЗГ из БАНИ Надежда,хоть и небольшая,что он самоликвидируется и мы избежим этого бреда. 14.11.2025

alexb2025personal Откатится назад - это куда? Было уже столько всяких вариантов с лимитов, что не понятно, куда именно должно откатиться? 14.11.2025

shpasic я знаю. я знаю, что novick - не министр спорта. 14.11.2025

ровнов А вы знаете тренера Прогресса из города Зеленодольск? 14.11.2025

zentmaison Может министра откатить из правительства? 14.11.2025

novick В том-то и дело, что никаких выводов не сделаем, пока министр спорта далек от спорта. 14.11.2025

novick Министр спорта, который не знает кто такой Семак. Это многое говорит о том, кто принимает решения. 14.11.2025