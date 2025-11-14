Видео
14 ноября, 14:00

Аршавин об изменении лимита на легионеров: «Впоследствии все откатится назад. Но мы сделаем вывод о потере времени»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил, каким будет российский футбол через несколько лет.

«Мы работали во всех условиях. Впоследствии все откатится назад, переформируется. Просто потом сделаем вывод о потере времени», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

11

  • Dmitry Koltsov

    В впринипе с Андреем согласен,но парадокс(мы в бане в смысле не играем на на ЧМ и ЧЕ,только две команды писюнами меряются по дорогим легионерам).как не странно сейчас подрасла супер поросоль!)Наполеон 1 Бонапарт сказал;если народ не хочет кормить свою армию,вскоре будет кормить чужую(Я к тому,может тренеров хороших искать для детей?

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Сизиф должен продолжать свой труд-результат не важен

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Надежда,хоть и небольшая,что он самоликвидируется и мы избежим этого бреда.

    14.11.2025

  • alexb2025personal

    Откатится назад - это куда? Было уже столько всяких вариантов с лимитов, что не понятно, куда именно должно откатиться?

    14.11.2025

  • shpasic

    я знаю. я знаю, что novick - не министр спорта.

    14.11.2025

  • ровнов

    А вы знаете тренера Прогресса из города Зеленодольск?

    14.11.2025

  • zentmaison

    Может министра откатить из правительства?

    14.11.2025

  • novick

    В том-то и дело, что никаких выводов не сделаем, пока министр спорта далек от спорта.

    14.11.2025

  • novick

    Министр спорта, который не знает кто такой Семак. Это многое говорит о том, кто принимает решения.

    14.11.2025

  • Gordon

    Именно! И это уже многократно проверено. Жаль, наша пародия на министра не в курсе.

    14.11.2025

    Андрей Аршавин
    Футбол
