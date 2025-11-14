Видео
Премьер-лига (РПЛ).
14 ноября, 13:00

Аршавин: «Сейчас я плачу 62,5 процента. Поэтому могу уменьшить алименты»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил свое отношение к алиментам.

— Давайте проясним: какая у вас позиция по алиментам?

— По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Сейчас я плачу 62,5 процента. На четверых детей. Поэтому я могу уменьшить алименты.

— Адвокат Добровинский объяснял: «Мужчина считает, что те деньги, которые он дает в виде алиментов, идут не на детей, а на дорогие сумки, полеты на Бали и так далее».

— Это красивые слова и больше ничего. Плачу деньги даже не я — мои работодатели напрямую все переводят. Я этих денег вообще не касаюсь. Наверное, можно заморочиться и как-то проверить, куда тратят жены эти средства. Но для этого нужно подавать в суд, а этой ерундой я заниматься не хочу.

— Для вас главное, чтобы дети жили хорошо?

— В целом я не слышал каких-то жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает.

— А вы на связи с Арсением?

— Конечно, периодически встречаемся. Списываемся. Вот, например, ночью писал — просил автографы! Ему надо отдать должное: он просит для друзей и знакомых, не для себя. Но больше общаюсь с дочкой.

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
9

  • Ратель

    Зато в жизни есть))

    14.11.2025

  • Владислав

    нет в законодательстве такого понятия - нехотя)

    14.11.2025

  • TORO

    Правильно, туси с мужиками :thumbsup::rofl:

    14.11.2025

  • Ратель

    Нехотя))

    14.11.2025

  • m_16

    Так Андрей и платит.

    14.11.2025

  • GreySport

    Гном противный, срать он хотел на детей и жен, ему лишь бы погулять да покутить.

    14.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Я в шоке. Один раз "затусил" с какой-то телкой, она родила ребенка и теперь ты всю оставшуюся жизнь обязан отваливать им 62,5 процента всех своих доходов!!! Вывод: телок обходить стороной.

    14.11.2025

  • Grande Rusia

    Знатный аленяка

    14.11.2025

  • Ратель

    Плати, не позорься. Умел семью разрушить - умей за это понести бремя. > — По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Устойчивое, но заблуждение. Правда, обычно распространено среди алиментщиков уровнем пожиже, которые в белую работают на 0,25-0,5 ставки, а ппотом удивляются, откуда ТДС 70 косарей прилетел

    14.11.2025

    Андрей Аршавин
    Футбол
