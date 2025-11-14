Видео
14 ноября, 11:00

Аршавин: «Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Константина Зырянова на пост председателя правления клуба.

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

— Если кто-то удивился... Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром» — Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.

— А вы претендовали на этот пост?

— Нет, и со мной никто не говорил.

— А вы заранее знали о назначении Константина Зырянова?

— Нет. Узнал после официального сообщения, потом пресса подхватила, когда были в командировке с Тимуром Журавелем — гуляли по Лондону.

— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
10

  • lenin.vowa2018

    никогда ты не станешь руководителем Зенита, пока он принадлежит ГП, вернее по сути ляксейборисычу. А его цель - не благо для футбола России, Питера и Зенита - а месть Спартаку за десятилетие унижений зенита и и за провинциальность Питера десятки лет со стороны Москвы.

    14.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбольныx матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • sven

    " ваши ожидания- ваши проблемы"...

    14.11.2025

  • Borg-se

    Должны быть стать ===== Решили послать купить выпить.

    14.11.2025

  • slddrozdov25

    Не дай Бог...

    14.11.2025

  • Vadson

    ага, кажется понимать начинаю, что произошло!!! Фраза вырвана из контекста, но вырвана не полностью, а правильно должно было звучать - Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».!!!! А ежели сокращенно - Амбиции - стать руководителем «Зенита»

    14.11.2025

  • Vadson

    пилить, переводить, копить))))

    14.11.2025

  • shpasic

    пятница, Бухаев...

    14.11.2025

  • shpasic

    Должны быть стать руководить...

    14.11.2025

  • Vadson

    а что с названием??? Русский не родной язык у юных журналистов? «Должны быть стать руководителем «Зенита» ....

    14.11.2025

    Андрей Аршавин
    Футбол
