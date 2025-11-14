Аршавин: «Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита»

14 ноября, 11:00
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Константина Зырянова на пост председателя правления клуба.
— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?
— Если кто-то удивился... Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром» — Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.
— А вы претендовали на этот пост?
— Нет, и со мной никто не говорил.
— А вы заранее знали о назначении Константина Зырянова?
— Нет. Узнал после официального сообщения, потом пресса подхватила, когда были в командировке с Тимуром Журавелем — гуляли по Лондону.
— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?
— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».
Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
lenin.vowa2018
никогда ты не станешь руководителем Зенита, пока он принадлежит ГП, вернее по сути ляксейборисычу. А его цель - не благо для футбола России, Питера и Зенита - а месть Спартаку за десятилетие унижений зенита и и за провинциальность Питера десятки лет со стороны Москвы.
14.11.2025
h r
Прогнозы футбольныx матчей infostavki.ru
14.11.2025
sven
" ваши ожидания- ваши проблемы"...
14.11.2025
Borg-se
Должны быть стать ===== Решили послать купить выпить.
14.11.2025
slddrozdov25
Не дай Бог...
14.11.2025
Vadson
ага, кажется понимать начинаю, что произошло!!! Фраза вырвана из контекста, но вырвана не полностью, а правильно должно было звучать - Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».!!!! А ежели сокращенно - Амбиции - стать руководителем «Зенита»
14.11.2025
Vadson
пилить, переводить, копить))))
14.11.2025
shpasic
пятница, Бухаев...
14.11.2025
shpasic
Должны быть стать руководить...
14.11.2025
Vadson
а что с названием??? Русский не родной язык у юных журналистов? «Должны быть стать руководителем «Зенита» ....
14.11.2025