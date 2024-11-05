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Аршавин: «Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, хочет ли, чтобы его дети занимались футболом.

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, Артем далек от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно.
Арсений пошел по моим стопам, играет в «Спартаке». Не могу оценить его качества объективно. Если он станет футболистом — хорошо. Нет — меня это не расстроит», — сказал Аршавин.

Аршавин с 2004 по 2013 год состоял в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У пары появилось трое детей: Артем, Яна и Арсений.

Андрей Аршавин
Футбол

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