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Канчельскис: «Спартак» — самый стабильный клуб России, там стабильно хаос»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе из «Спартака» спортивного директора Томаша Амарала.

«Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в «Спартаке». Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается. В этом плане «Спартак» — самый стабильный клуб России, там стабильно хаос и неразбериха», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Амарал занимал должность спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года. До этого функционер работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике».

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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