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Сегодня, 10:46

Николаев: «Боюсь, у Семака нет возможности прекратить эксперименты с составом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев отреагировал на поражение петербуржцев в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Еще прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно играть, что «Зенит» — не всемогущий. И многие соперники могут спокойно позволить себе играть против петербуржцев первым номером. У кого-то получается, у кого-то нет, но риск потери очков у «Зенита» стал однозначно выше. С «Краснодаром» так и произошло: ничего сами не смогли создать, по сути, а «Краснодар» в концовке вырвал победу», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он предположил, прекратит ли главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак эксперименты с составом.

«Я боюсь, что у него нет такой возможности, потому что со всеми футболистами, которых к этому сезону пригласили в «Зенит», были определенные договоренность, что они будут получать игровую практику. Гонду выходил и забивал — как его не ставить? Кассьерра — основной нападающий, его тоже как посадить? Сомнительная позиция только у Соболева — он даже за мяч толком зацепиться не может, не говоря уже о моментах и голах», — добавил Николаев.

После десяти туров «Краснодар» возглавил таблицу чемпионата России. «Быки» опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка) благодаря победе в очной встрече. У «Зенита» 23 очка и третья строчка.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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