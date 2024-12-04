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Сегодня, 20:58

Кавазашвили предложил усыновить Тюкавина: «Фамилию свою давать не буду»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили попросил руководство «Динамо» усыновить нападающего Константина Тюкавина в рамках премии «Джентльмен года».

«Позвольте мне его усыновить. Он настолько талантливый мальчик, что мне приятно было бы его усыновить. Фамилию свою ему не буду давать», — сказал Кавазашвили.

Церемония награждения «Джентльмена 2024 года», которым был признан Тюкавин, прошла 4 декабря в Москве.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Тюкавина 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 20 играх.

Анзор Кавазашвили
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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