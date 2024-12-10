Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:02

Кавазашвили: «Российским клубам приходится привозить ширпотреб иностранного производства»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в РПЛ приезжают легионеры не самого высокого уровня.

«Обратите внимание — после того, как «Зенит» начал делать ставку на лучших иностранных футболистов, за ними последовали и остальные. «Спартак», «Динамо», «Краснодар», остальные все больше стремятся комплектоваться за счет легионеров. Причем к нам не едут из Европы лучшие — они остаются там. Поэтому приходится привозить ширпотреб иностранного производства. Значит, пока закрывать наши академии, если на воспитанников никто ставку делать не хочет. Есть пара-тройка иностранцев, которые играют неплохо. Но остальные в основном жесткие, грубые, действуют за счет агрессии», — цитирует Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

С сезона-2022/23 клубы РПЛ имеют право заявить до 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут выйти не более восьми легионеров.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2024/12/10/kavazashvili-klubam-rpl-prihoditsja-privozit-shirpotreb-inostrannogo-proizvodstva
2
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
Читайте также
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Цены на кофе арабика обновили рекорд
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Галактионов поблагодарил болельщиков за поддержку в первой половине сезона
Максименко заявил, что его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года
Источник: Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой
Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова
Билялетдинов считает, что «Локомотив» навязал борьбу лидерам РПЛ
Ещенко — об Угальде: «Он и в чемпионском «Спартаке» играл бы»
Сегодня
Вчера
Неделя