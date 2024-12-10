Кавазашвили: «Российским клубам приходится привозить ширпотреб иностранного производства»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в РПЛ приезжают легионеры не самого высокого уровня.

«Обратите внимание — после того, как «Зенит» начал делать ставку на лучших иностранных футболистов, за ними последовали и остальные. «Спартак», «Динамо», «Краснодар», остальные все больше стремятся комплектоваться за счет легионеров. Причем к нам не едут из Европы лучшие — они остаются там. Поэтому приходится привозить ширпотреб иностранного производства. Значит, пока закрывать наши академии, если на воспитанников никто ставку делать не хочет. Есть пара-тройка иностранцев, которые играют неплохо. Но остальные в основном жесткие, грубые, действуют за счет агрессии», — цитирует Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

С сезона-2022/23 клубы РПЛ имеют право заявить до 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут выйти не более восьми легионеров.