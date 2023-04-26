Экс-игрок ЦСКА Соломатин о Дивееве: «Пусть едет играть за рубеж»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал слова генерального директора клуба Романа Бабаева о переговорах с защитником Игорем Дивеевым.

«Дивеев сейчас один из основных защитников ЦСКА. Но «армейцам» не надо пытаться удержать Игоря, если у него будут варианты продолжения карьеры в Европе. Если Дивеева будут пытаться купить российские клубы, то Игоря нужно оставлять в команде.

А так, пусть Игорь едет за рубеж, не надо держать парня, нужно дать ему развиваться. Заменить Дивеева в случае его отъезда сможет Фернандес», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

26 апреля Роман Бабаев заявил, что переговорный процесс идет и что накануне днем прошла встреча, на которой вновь обсуждался вопрос продления контракта с Дивеевым.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 14 матчей за ЦСКА в РПЛ, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.