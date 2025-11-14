14 ноября, 18:21
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«На поле находятся футболисты, которым он все объяснял досконально. У него в составе есть очень дорогостоящие футболисты, которые должны брать на себя ответственность. Не только с тренера все должны спрашивать. Очень легко все на Станковича свалить. Пусть каждый в себе покапается, на определенном отрезке кто-то сбавил к себе требования. Думаю, что в «Спартаке» игроки не идиоты, они должны быть благодарны Станковичу за этот период. Думаю, Станкович многое дал игрокам в тактическом плане. Человек играл в «Интере». В будущем эта совместная работа поможет», — сказал Кузнецов «СЭ».
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
