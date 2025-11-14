Видео
14 ноября, 18:21

Кузнецов поддержал Станковича: «Игроки «Спартака» — не идиоты, должны поблагодарить его за работу»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«На поле находятся футболисты, которым он все объяснял досконально. У него в составе есть очень дорогостоящие футболисты, которые должны брать на себя ответственность. Не только с тренера все должны спрашивать. Очень легко все на Станковича свалить. Пусть каждый в себе покапается, на определенном отрезке кто-то сбавил к себе требования. Думаю, что в «Спартаке» игроки не идиоты, они должны быть благодарны Станковичу за этот период. Думаю, Станкович многое дал игрокам в тактическом плане. Человек играл в «Интере». В будущем эта совместная работа поможет», — сказал Кузнецов «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

9

  • ЗГ из БАНИ

    Ты б не тыкал незнакомым людям,долбенюшка.

    14.11.2025

  • Славомудр Приморский

    "покАпаться" не помешало бы аффтару. Витаминами для развития серого вещества в черепной коробке. Как и старичку-ветерану - чем-нибудь укрепляющим, от неконтролируемого словесного поноса.

    14.11.2025

  • Serge Pol

    Да,он играл там много лет,6-ти кратный победитель чемпионата,Обладатель кубка европейских чемпионов,Кубка УЕФА,Межконтиненталного кубка,обладатель кубка Италии многократный.И работал с лучшими тренерами мира.Да,он может научить многому,имеет колоссальный опыт.Это ты ничтожество,а он величина.В этом и разница.

    14.11.2025

  • Serge Pol

    А ты на тренировках и при личных беседах присутствовал,придурок?

    14.11.2025

  • Mick Bush

    Корректоров в СЭ уже нет? "..Покапается..."

    14.11.2025

  • 555 555

    Дорого заплатить за игрока это ещё нге значит,что он стоит этих денег...

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Если б вы,товарищ Кузнецов,смотрели на поле,вы бы поняли,что Деян НИКОМУ,НИЧЕГО не объяснял!

    14.11.2025

  • андрей андреев

    для Кузнецова главное, что человек играл в Интере)))) Это смехотворно. Мало ли кто играл в интере, ливерпуле или баварии. Спроси сейчас кого-нибудь...кто такой Мехмет Шолль? Что, это обязательно авторитет?

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    14.11.2025

    Деян Станкович
    Дмитрий Кузнецов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
