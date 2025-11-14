Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

14 ноября, 18:42

Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»

Дарик Агаларов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результате и игре команды в нынешнем сезоне.

«ЦСКА очень здорово начал. Сейчас уже чуть натужно играют. Думаю, что армейцам нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным. Это главная проблема ЦСКА сейчас. Думаю, в зимний перерыв эту проблему решат. У армейцев хорошая атакующая группа: Глебов, Кисляк, Обляков. Гайич подключается всегда, Алвес выздоровеет. Но нападающий нужен. В целом, по результату все хорошо, а по игре — сейчас чуть приостановились», — сказал Кузнецов «СЭ».

После 15 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 33 очка и делит первую строчку с «Краснодаром».

8

  • TokTram_

    Да ладно? Правда, что ли, форвард нужен? Вот так новости!

    14.11.2025

  • Sergey Sparker

    Наличие хороших футболистов в команде обесценивает наличие тренеришки вместо просто тренера.

    14.11.2025

  • Александр Солодовников

    Это умозаключение из разряда ," и дурак знает , что воскресенье праздник"..... Кому сейчас хороший форвард не нужен.. , а даже у Зенита 100%хорошего нападающего нет ... Только у Динамо их как минимум трое , правда понту от этого пока не видно....

    14.11.2025

  • 36

    Хорроший был тлько Мукунка

    14.11.2025

  • андрей андреев

    Интересно, кто именно будет хорошим, забивным да еще и умным форвардом? Вот Локо подсуетился и нашел Воробьева - молодцы! Условно - нужен ли ЦСКА нападающий уровня Ивана Сергеева? Думаю, что амбиции у ЦСКА выше.

    14.11.2025

  • совва

    а кому хороший форвард не нужен?)

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ликбез для дилетанских горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки. 1. Невозможно якобы "делить первую строчку". 2. Можно делить 1 и 2 места в турнирной таблице. 3. В данном случае никого якобы дележа нет, по умолчанию. 4. 1 место занимает команда "Краснодар", которая опережает команду ЦСКА по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, при оавенстве набранных турнирных очков.

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Кузнецов
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов поддержал Станковича: «Игроки «Спартака» — не идиоты, должны поблагодарить его за работу»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя