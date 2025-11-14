Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результате и игре команды в нынешнем сезоне.



«ЦСКА очень здорово начал. Сейчас уже чуть натужно играют. Думаю, что армейцам нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным. Это главная проблема ЦСКА сейчас. Думаю, в зимний перерыв эту проблему решат. У армейцев хорошая атакующая группа: Глебов, Кисляк, Обляков. Гайич подключается всегда, Алвес выздоровеет. Но нападающий нужен. В целом, по результату все хорошо, а по игре — сейчас чуть приостановились», — сказал Кузнецов «СЭ».



После 15 туров РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 33 очка и делит первую строчку с «Краснодаром».

TokTram_ Да ладно? Правда, что ли, форвард нужен? Вот так новости! 14.11.2025

Sergey Sparker Наличие хороших футболистов в команде обесценивает наличие тренеришки вместо просто тренера. 14.11.2025

Александр Солодовников Это умозаключение из разряда ," и дурак знает , что воскресенье праздник"..... Кому сейчас хороший форвард не нужен.. , а даже у Зенита 100%хорошего нападающего нет ... Только у Динамо их как минимум трое , правда понту от этого пока не видно.... 14.11.2025

36 Хорроший был тлько Мукунка 14.11.2025

андрей андреев Интересно, кто именно будет хорошим, забивным да еще и умным форвардом? Вот Локо подсуетился и нашел Воробьева - молодцы! Условно - нужен ли ЦСКА нападающий уровня Ивана Сергеева? Думаю, что амбиции у ЦСКА выше. 14.11.2025

совва а кому хороший форвард не нужен?) 14.11.2025

Saiga-спринтер Ликбез для дилетанских горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки. 1. Невозможно якобы "делить первую строчку". 2. Можно делить 1 и 2 места в турнирной таблице. 3. В данном случае никого якобы дележа нет, по умолчанию. 4. 1 место занимает команда "Краснодар", которая опережает команду ЦСКА по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, при оавенстве набранных турнирных очков. 14.11.2025