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Сегодня, 11:35

Кузнецов о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА: «Мне все равно»

Руслан Минаев
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном возвращении в клуб Вагнера Лава.

Ранее агент нападающего «Спорт Ресифе» заявил, что поставил себе цель, чтобы бразилец завершил карьеру в ЦСКА.

«Бабаев решает, сможет ли он вернуться или нет. Мне-то какая разница? Мне все равно вернется он или нет. Мне неинтересно», — цитирует Кузнецова «Евро Футбол».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005130663_veteran_cska_kuznecov__o_slovah_agenta_vagnera_lava_o_vozvraschenii_v_cska_mne_voobsche_vse_ravno
Вагнер Лав
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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