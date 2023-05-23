Кузнецов о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА: «Мне все равно»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном возвращении в клуб Вагнера Лава.

Ранее агент нападающего «Спорт Ресифе» заявил, что поставил себе цель, чтобы бразилец завершил карьеру в ЦСКА.

«Бабаев решает, сможет ли он вернуться или нет. Мне-то какая разница? Мне все равно вернется он или нет. Мне неинтересно», — цитирует Кузнецова «Евро Футбол».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.