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Сегодня, 12:51

Бывший футболист ЦСКА Миланов назвал Москву лучшим городом мира

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился воспоминаниями о жизни в Москве и России.

«Россия — мой второй дом, а Москва — лучший город в мире. Мне очень нравилось жить в вашей стране, в мегаполисе. Эти пять лет были лучшими не только в плане футбола, но и в плане жизни. Лучшие рестораны, лучшие стадионы. Все было самое лучшее», — приводит «РБ Спорт» слова Миланова.

Также футболист отметил, что ему очень нравятся русские люди.

«Русские и болгары — братья. Никогда не забуду, как меня приняли, когда только прилетел из Болгарии. Мне был всего 21 год. Но мне было очень хорошо, я легко адаптировался и быстро научился говорить по-русски. Всегда буду за это благодарен», — добавил он.

Болгарский футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Георгий Миланов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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