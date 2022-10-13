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13 октября, 23:38

Бывший футболист ЦСКА сравнил результативность Чалова и Соболева перед дерби

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Андрей Гашкин сравнил форварда армейцев Федора Чалова с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

В воскресенье, 16 октября состоится матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Если говорить о Федоре, то нападающим всегда нужен фарт. Бывают такие матчи, когда все залетает в ворота, а бывает, когда много моментов, но ничего забить не получается. Не знаю, прорвет Чалова в дерби или нет. Вообще, в течение каждого сезона все меняется — сегодня один игрок выглядит лучше, а завтра другой. И Соболев, и Чалов — хорошие нападающие, нельзя сказать, что кто-то из них лучше.
Не думаю, что Соболев и Промес создадут в матче настолько большой прессинг для ЦСКА, что «армейцам» придется закрываться. Игра пройдет на встречных курсах, но в начале все будет спокойно. Сложно сказать, будет ли ЦСКА играть в контратаку, очень многое зависит от того, кто первый забьет», — приводит Metaratings слова Гашкина.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Чалова 8 мячей в 13 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gashkin-i-sobolev-i-chalov-khoroshie-napadayushchie-nelzya-skazat-chto-kto-to-iz-nikh-luchshe-1384202/
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