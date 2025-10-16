Пономарев о назначении Мовсесьяна в «Спартак»: «Кто это такой вообще? Был бы Акинфеев, обалдел бы, а тут ничего удивительного»

16 октября, 19:10
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Андрея Мовсесьяна в «Спартак».
Функционер назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.
«Никак не оценю Мовсесьяна. Карпин ведь тоже, вроде, спартаковец, а сейчас работает в «Динамо». Ничего удивительного нет. Это раньше такие переходы считались предательством. Пропала принципиальность. Пускай работает Мовсесьян там, где захочет. Может, в ЦСКА у него не лучшая ситуация сложилась. Если бы это был Акинфеев, то обалдел бы, а тут ничего удивительного. Кто этот Мовсесьян такой вообще? Да ради бога, пусть переходит в «Спартак». Пускай хоть в «Барселону» переходит. Сейчас ни у игроков, ни у тренеров никакой совести нет: переходят туда, где больше платят. Это их работа. Онопко, вон, у нас бегает из команды в команду. Поэтому история с Мовсесьяном воспринимается уже как обыденность», — сказал Пономарев «СЭ».
Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.
