Пономарев о назначении Мовсесьяна в «Спартак»: «Кто это такой вообще? Был бы Акинфеев, обалдел бы, а тут ничего удивительного»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Андрея Мовсесьяна в «Спартак». Функционер назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. «Никак не оценю Мовсесьяна. Карпин ведь тоже, вроде, спартаковец, а сейчас работает в «Динамо». Ничего удивительного нет. Это раньше такие переходы считались предательством. Пропала принципиальность. Пускай работает Мовсесьян там, где захочет. Может, в ЦСКА у него не лучшая ситуация сложилась. Если бы это был Акинфеев, то обалдел бы, а тут ничего удивительного. Кто этот Мовсесьян такой вообще? Да ради бога, пусть переходит в «Спартак». Пускай хоть в «Барселону» переходит. Сейчас ни у игроков, ни у тренеров никакой совести нет: переходят туда, где больше платят. Это их работа. Онопко, вон, у нас бегает из команды в команду. Поэтому история с Мовсесьяном воспринимается уже как обыденность», — сказал Пономарев «СЭ». Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.

Дмитрий-НН Во-первых , это не пословица . У людей с интеллектом и эрудицией это называется поговоркой . Это про дебила , не обижайся на юного . Тут я , возможно, неправ , извиняюсь . Во-вторых , про банальность . Судя по тому , сколько тебе дизлайков в физиономию наплевали , оригинальность твоя , судя по всему , не всем зашла 21.10.2025

ANTI BOMG Если бы ты был поумней, то такую банальность не писал бы. Какие еще пословицы выучил встречая 7-й десяток? И мне непонятно, почему я - дебил да и к тому же юный? дебилы-малолетки типа тебя кавычки ставят чуть ли не после каждого слова! А ты поставил одну и почему-то открывающую!:joy::rofl::joy:. И еще, встречать 7-й десято, это тебе ПРИМЕРНО 60! Детский возраст по сравнению со мной, мальчик!:rofl::joy: 21.10.2025

Дмитрий-НН Встречаю седьмой десяток в здравом уме в отличие от тебя , юного дебила 20.10.2025

ANTI BOMG Ну, конечно, не такой известный как ты! чё героического совершил в жизни, кучерявый между ног мальчуган?:joy::rofl::sweat_smile: 17.10.2025

ANTI BOMG Ты уверен, что живешь до нерадости, счастливчик ты радостный?:sweat_smile::sweat_smile::rofl::sweat_smile: 17.10.2025

Армеец Там про будущее Акинфеева вне ворот и буквы сказоно не было... 17.10.2025

Dmitry Koltsov Не стоит обижаться и воспринимать серьезно слова взрослых людей(взрослых это ирония),я не эйджист.Но про Онопко прям в точку дед сказал.был супер футболистом,но не все Кройфы( 17.10.2025

Симон Вирсаладзе Давно уже никто не обращает внимания. Болезное оно. 17.10.2025

wasp00000 В конюшне чище что ли ? 17.10.2025

Niсk Кто такой этот Пономарев? Кто он такой, чтоб его мнение имело значение? Сотрясатель воздуха. Еще если б имело значение достижения кандидата на должность в футбольном прошлом, то тогда да, но нет. Не факт, что у Акинфеева получится что-то также успешно, как ловить мячи в воротах 16.10.2025

Кудрявый мальчуган Кто этот Мовсесьян такой вообще? Да гавнюк и чмо, кто еще полезет в свинарник в здравом уме? 16.10.2025

SPFAN Старпер синьки перебрал 16.10.2025

Alnik-star Развалил армейскую селекцию - перебрался в Спартак, хотя там и разваливать нечего, давно одни руины, особенно с тренерами. 16.10.2025

zenit20252025 Дурной пример московских подонков заразителен ):(:laughing::stuck_out_tongue: 16.10.2025

vit316 В целом сказал правильно, но очень грубо. Старость не добавила Пономареву доброты. И это плохо. 16.10.2025

Альцгеймер Сам себе лайки ставишь крыса. 16.10.2025

Дмитрий-НН Старость - не радость ( 16.10.2025