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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в состав армейского клуба.
«Если есть Гайич справа в защите, то зачем тогда нужен Сутормин? Оборона у ЦСКА в порядке. Гайич, Роша и Мойзес — великолепные защитники. Вся оборона действует очень надежно. Зачем Сутормину сидеть в запасе в ЦСКА? В крайнем случае есть Кирилл Набабкин. Алексей абсолютно не нужен армейцам. Пусть сидит на лавке в «Зените», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».
10 октября Metaratings.ru сообщил об интересе армейцев к 28-летнему футболисту. С сентября Сутормин сыграл в чемпионате России две минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом» 2 октября.
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