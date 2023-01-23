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Тошич высоко оценил успехи Зделара в ЦСКА: «У него есть все, чтобы стать, как Вернблум»

Тошич высоко оценил успехи Зделара в ЦСКА: «У него есть все, чтобы стать, как Вернблум»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника Саши Зделара.

— Он мне отлично знаком, он мой хороший друг. Когда Саша перешел в ЦСКА, то обещал быстро стать основным игроком. Сейчас он играет стабильно и регулярно. Мне кажется, что это хорошее усиление для ЦСКА.

— Сможет ли Зделар стать для ЦСКА новым Понтусом Вернблумом?

— Их тяжело сравнивать. Зделар тот игрок, который помогает обороне, играет жестко, отдает все силы и всего себя на поле. Такие игроки нужны любой команде. При этом он помогает команде в атаке. Поэтому его трудно сравнивать с Вернблумом. С другой стороны, со шведом «армейцы» брали чемпионство, играли в Лиге чемпионов. Сколько он принес клубу пользы за то время, что играл в Москве. У Зделара есть все, чтобы стать таким же великим для клуба, как Вернблум, который был очень важной фигурой в нашей команде.

Зоран Тошич
Понтус Вернблум
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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