Тошич высоко оценил успехи Зделара в ЦСКА: «У него есть все, чтобы стать, как Вернблум»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника Саши Зделара.

— Он мне отлично знаком, он мой хороший друг. Когда Саша перешел в ЦСКА, то обещал быстро стать основным игроком. Сейчас он играет стабильно и регулярно. Мне кажется, что это хорошее усиление для ЦСКА.

— Сможет ли Зделар стать для ЦСКА новым Понтусом Вернблумом?

— Их тяжело сравнивать. Зделар тот игрок, который помогает обороне, играет жестко, отдает все силы и всего себя на поле. Такие игроки нужны любой команде. При этом он помогает команде в атаке. Поэтому его трудно сравнивать с Вернблумом. С другой стороны, со шведом «армейцы» брали чемпионство, играли в Лиге чемпионов. Сколько он принес клубу пользы за то время, что играл в Москве. У Зделара есть все, чтобы стать таким же великим для клуба, как Вернблум, который был очень важной фигурой в нашей команде.