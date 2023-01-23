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Тошич: «Придет день, когда Россия сможет участвовать на международной арене»

Тошич отреагировал на отстранение сборной России и клубов от международных соревнований
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал «СЭ» отстранение сборной России и клубов от международных соревнований.

«Вообще обидно, когда спортсмены не могут участвовать в соревнованиях. На данный момент ситуация такая, и я, как спортсмен, надеюсь, что придет день, когда Россия сможет участвовать на международной арене и иметь право играть в Европе. На данный момент люди приняли такое решение, мы можем ждать только лучших времен. Я всегда за то, чтобы все играли друг с другом, но мы ничего сделать не можем. Может ли сборная Сербии провести с Россией товарищеский матч? Не знаю об этом, но, наверное, есть люди, которые об этом думают», — сказал Тошич «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
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