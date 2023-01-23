Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:53

Тошич: «ЦСКА скоро будет бороться за чемпионство»

Тошич прокомментировал результаты команды в этом сезоне
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

«Смотрю игры команды и слежу за результатами. Они хорошо начали сезон и перед паузой чуть-чуть отпустили лидеров. Как болельщик, всегда надеюсь, что наша команда скоро будет бороться за чемпионство. В этом году это будет тяжело сделать. Но я поддерживаю клуб, как болельщик и бывший игрок. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 29-ю очками.

Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Торпедо» сыграло вничью в товарищеском матче с «Аланией»
Новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал о своих сильных сторонах
Новичок «Динамо» Майсторович поделился впечатлениями от первого сбора с командой
Тошич: «Придет день, когда Россия сможет участвовать на международной арене»
Осинькин ответил на вопрос, когда «Крылья Советов» подпишут контракт с Рассказовым
Бушманов оценил вклад Абаскаля в развитие молодых игроков «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Осинькин ответил на вопрос, когда «Крылья Советов» подпишут контракт с Рассказовым

«Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной» в товарищеском матче