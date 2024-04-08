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Сегодня, 16:44

Точилин считает, что «Динамо» потеряло три очка в матче со «Спартаком»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о матче со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» играло острее, и по сценарию матча они были ближе к победе, — цитирует Точилина «РБ Спорт». — Две роковые ошибки Лещука перевернули ход игры. Можно сказать, что «Динамо» потеряло три очка".

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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