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Сегодня, 23:26

Петрушин: «Динамо» обязано сохранить Тюкавина»

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Бывший футболист «Динамо» Алексей Петрушин оценил результативность нападающего Константина Тюкавина.

«Не могу сказать, что в игре Тюкавина что-то изменилось. Он по-прежнему старается играть на своих сильных качествах, а это прежде всего скорость и хорошие открывания. Плюс везение в игровых видах спорта еще никто не отменял. Сейчас у него поперло. Умение забивать же никуда не делось. Просто так бывает — не везло, а сейчас снова прорвало. И стал лидером в атаке. Думаю, «Динамо» обязано сохранить Тюкавина», — сказал Петрушин «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Тюкавин
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