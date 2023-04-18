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Семшов поздравил «Динамо» со столетием: «Горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поздравил клуб со столетним юбилеем.

«Хочется в день рождения «Динамо» пожелать терпения болельщикам, веры и надежды. У клуба есть все: стадион, база, спонсор, хорошие футболисты. Понятно, что динамовцы ждут чемпионства, но Москва не сразу строилась. У бело-голубых есть своя аура болельщиков и самого клуба. Пока ею каждый игрок не проникнется, больших высот не добиться. Хочется поздравить «Динамо» со столетием. Это великий клуб, в котором были великие люди, один Яшин чего стоит. Я горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди», — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года, сегодня клубу исполнилось 100 лет.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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