Аленичев: «Спокойно отношусь к тому, что Бонгонда не знает историю «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как относится к тому, что полузащитник красно-белых Тео Бонгонда не знает историю московского клуба.

«У каждого свое право. Возможно, у другого иностранного игрока возьмут интервью, и он скажет, что знает, кто такие Черенков, Титов, Аленичев. Но их не надо заставлять знать. Конечно, они были в музее «Спартака», им рассказали историю. Возможно, кто-то обратил внимание на какого-то футболиста из истории клуба и захотел узнать о ком-то больше. То есть человек сам должен заинтересоваться. Не стоит критиковать игрока за это, хотя я знаю, что критика в его адрес есть. Но я лично спокойно отношусь к этому», — приводит «РБ Спорт» слова Аленичева.

Ранее конголезец заявил, что не знает, кто такой Егор Титов. А тот посоветовал ему посетить клубный музей «Спартака», чтобы изучить историю красно-белых.

Бонгонда выступает за «Спартак» с 2023 года. На счету 28-летнего футболиста 53 матча за московскую команду, в которых он отметился 12 голами и 4 результативными передачами.