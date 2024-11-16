Аленичев: «Спокойно отношусь к тому, что Бонгонда не знает историю «Спартака»

Сегодня, 20:10
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как относится к тому, что полузащитник красно-белых Тео Бонгонда не знает историю московского клуба.
«У каждого свое право. Возможно, у другого иностранного игрока возьмут интервью, и он скажет, что знает, кто такие Черенков, Титов, Аленичев. Но их не надо заставлять знать. Конечно, они были в музее «Спартака», им рассказали историю. Возможно, кто-то обратил внимание на какого-то футболиста из истории клуба и захотел узнать о ком-то больше. То есть человек сам должен заинтересоваться. Не стоит критиковать игрока за это, хотя я знаю, что критика в его адрес есть. Но я лично спокойно отношусь к этому», — приводит «РБ Спорт» слова Аленичева.
Ранее конголезец заявил, что не знает, кто такой Егор Титов. А тот посоветовал ему посетить клубный музей «Спартака», чтобы изучить историю красно-белых.
Бонгонда выступает за «Спартак» с 2023 года. На счету 28-летнего футболиста 53 матча за московскую команду, в которых он отметился 12 голами и 4 результативными передачами.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)