Булыкин о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Булыкин считает, что результативные ошибки вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова и защитников команды предопределили исход дерби со «Спартаком».

Матч в рамках 16-го тура РПЛ завершился со счетом 5:2 в пользу красно-белых.

«Такие игры случаются. Просчетов со стороны «Локомотива» не было. Но сначала Лантратов совершил ошибку, потом — защитники. Когда тебе надо отыгрываться, идет уже совершенно другая игра. А другой команде надо просто ловить тебя на контратаках. Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 34 очками сохраняет третью позицию.