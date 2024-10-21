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Сегодня, 19:46

Булыкин: «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, сможет ли «Краснодар» пройти весь сезон без поражений.

«Думаю, что «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений, это очень и очень тяжело. Даже «Байер», и тот проиграл по итогу. В РПЛ все матчи непредсказуемы, никто ведь не ожидал, что «Локомотив» уступит «Химкам». Но все равно «Краснодар» нужно похвалить: нашли свою игру, спокойно идут от матча к матчу», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 30 очками. В следующем матче чемпионата России «быки» встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 28 октября.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар

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