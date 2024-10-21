Булыкин: «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, сможет ли «Краснодар» пройти весь сезон без поражений.

«Думаю, что «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений, это очень и очень тяжело. Даже «Байер», и тот проиграл по итогу. В РПЛ все матчи непредсказуемы, никто ведь не ожидал, что «Локомотив» уступит «Химкам». Но все равно «Краснодар» нужно похвалить: нашли свою игру, спокойно идут от матча к матчу», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 30 очками. В следующем матче чемпионата России «быки» встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 28 октября.