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Булыкин: «Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше»

Алина Савинова
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Бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин выбрал лучшего тренера по итогам осенней части чемпионата России.

«Сложно кого-то выделить, но осень здорово первую часть сезона провел Деян Станкович. Сначала у него были проблемы — было видно, что он только привыкает к нашему футболу. Но затем просто фантастический результат показал «Спартак». Команда показывает яркий футбол, раскрылся Угальде. Точно выделю Станковича. Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Зенит» (39) располагается на второй строчке, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Спартак» (37) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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