Булыкин — о Сперцяне: «Для «Краснодара» будет хорошая история, когда воспитанник клуба перейдет в один из клубов Европы»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об интересе европейских клубов к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Сперцян — классный футболист, но на данный момент вокруг него много разговоров, а конкретики нет. Он провел отличный сезон, много забил голов, конечно, на него обратили внимание европейские клубы. Для «Краснодара» будет хорошая история, когда воспитанник клуба перейдет в один из клубов Европы. Все будет зависеть от его агентов», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.