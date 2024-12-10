Черышев — о результативности Соболева в «Зените»: «Рауль как-то не мог забить за «Реал» четыре месяца»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев оценил выступление форварда Александра Соболева за «Зенит».

«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. Хотя команда создавала ему моменты. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идет в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься — слетишь и сядешь на банку. Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придет. Придет и раскрепостит его. Пресса очень давит на него, это негативно сказывается на футболисте. Никто не смотрит, какой объем работы он выполняет», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе этого года. 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.