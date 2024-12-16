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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:59

Черышев: «Спартаку» надо взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев оценил игру «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Мы привыкли видеть «Спартак» только на самом верху турнирной таблицы. Это история, это большие победы. «Спартак» всегда боролся за чемпионство, а в последнее время вдруг сдал. Как только «красно-белые» разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком». Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита» составляет два очка.

Источник: Metaratings.ru.
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Черышев
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