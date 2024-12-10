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Парфенов — о возможном назначении Кагигао в «Спартак»: «Нужно доверять российским специалистам»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов отреагировал на новость о возможном назначении Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора красно-белых.

Ранее «СЭ» стало известно, что Кагигао, который является руководителем отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая», — один из главных кандидатов на пост спортивного директора московского клуба.

«Сложно понять, что за фигура Фрэнсис Кагигао. Рынок российских футболистов всем известен, вопрос только в иностранных игроках. Но их приглашение — это не только проблема квалификации спортивного директора. В России есть хорошие специалисты, нужно им доверять. Зачем бояться своих. Иностраннцы приезжают и уезжают спокойно, им все равно, что происходит с клубом. Они как пересекут границу, так сразу забывают обо всем», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

Ранее пост спортивного директора «Спартака» занимал Томаш Амарал. Он покинул клуб 10 ноября.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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