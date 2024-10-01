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Сегодня, 21:55

Сенников: «Не вижу «Спартак» в тройке. «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, какое итоговое место займет «Спартак» в РПЛ.

«Очевидно, «Спартак» не может быть выше «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — они сильнее. «Спартак» и ЦСКА должны быть как раз пятые-шестые. Тут и смена тренеров, и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы найти свой футбол. Не вижу, чтобы «Спартак» был в тройке, потому что нет стабильности. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям. Если у них не будет спада, то «Спартак» не сможет их обогнать», — цитирует Сенникова Legalbet.

После десяти туров РПЛ «Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» с таким же количеством баллов располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» (23) замыкает тройку лидеров, а «Спартак» (16) идет на шестой строчке.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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