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Сегодня, 16:50

Титов: «В ближайшие два тура посмотрим, на что способны «Локомотив» и «Краснодар»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов отреагировал на лидерство «Краснодара» и «Локомотива» в РПЛ после десяти туров.

«Для «Зенита» испытание, точно такое же, как для «Краснодара» и «Локомотива». Этим клубам терять нечего, в том плане, что они не чемпионы. Чемпионский титул говорит о многом. Я был на этом месте и знаю, что это такое. В ближайшие два тура посмотрим, на что способны команды», — цитирует Титова Metaratings.ru.

«Краснодар» и «Локомотив» набрали по 24 очка, однако «быки» благодаря победе в очной встрече опережают железнодорожников и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru.
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)

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