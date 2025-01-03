Титов — о возможном уходе Угальде из «Спартака»: «Он сам не захочет что-то менять»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов считает, что московскому клубу стоит подписать еще одного нападающего зимой.

«Нужен конкурент. Не дай бог, будет какая-то микротравма. Я думаю, все это прекрасно понимают. Наверное, ведут какие-то переговоры. Ушел Соболев, были слухи про уход Николсона. Не говорим, что центрфорвард на сегодня — проблемная позиция «Спартака», но усиливаться надо», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Также он отреагировал на слухи об интересе к форварду красно-белых Манфреду Угальде со стороны клубов АПЛ.

«Это вопрос к руководителям и главному тренеру. Парень заиграл, зачем что-то менять. Если будет выгодный финансовый трансфер, надо найти такого же, как он. А это будет сложно. Мне кажется, сам Угальде не захочет что-то менять», — добавил Титов.

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами.