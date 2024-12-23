Алдонин: «Уход Роши станет потерей для ЦСКА, но даст возможность Лукину проявить себя»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на возможный уход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 29-летний бразилец может продолжить карьеру в «Интернасьонале».

«Если Роша покинет ЦСКА, это потеря для клуба. Виллиан — качественный защитник, опасен на стандартах у чужой штрафной. Он несдержанный с точки зрения эмоций, получает лишние карточки. С другой стороны, у Лукина будет возможность проявить себя. Он уже забивает голы, набрался опыта. Если Роша уйдет, появится больше шансов у молодых игроков, но не очень хорошо терять опытного футболиста», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.