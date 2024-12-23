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Сегодня, 21:12

Алдонин: «Уход Роши станет потерей для ЦСКА, но даст возможность Лукину проявить себя»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на возможный уход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 29-летний бразилец может продолжить карьеру в «Интернасьонале».

«Если Роша покинет ЦСКА, это потеря для клуба. Виллиан — качественный защитник, опасен на стандартах у чужой штрафной. Он несдержанный с точки зрения эмоций, получает лишние карточки. С другой стороны, у Лукина будет возможность проявить себя. Он уже забивает голы, набрался опыта. Если Роша уйдет, появится больше шансов у молодых игроков, но не очень хорошо терять опытного футболиста», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
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Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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