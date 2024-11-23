Семшов: «Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев старается. В матче с «Оренбургом» боролся. Голов в чемпионате пока нет, но все сглаживается результатами команды. Личные результаты уходят на второй план. Думаю и самому Александру хотелось бы забить, чтобы эту тему не затрагивали. Понятно, что он хочет прервать эту серию. Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно. Он своими действиями приносит команде пользу. Тем более, есть конкуренция и есть тактический план на игру», — сказал Семшов «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за петербургский клуб 9 матчей в РПЛ.