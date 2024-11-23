Сегодня, 15:00
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» оценил игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.
«В начале сезона «Зенит» действовал более слаженно, потому что был более стабильный состав. Потом выбыл Глушенков, затем Вендел и Эракович. Немного не хватает команде стабильности состава», — сказал Семшов «СЭ».
Также тренер поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).
«Наверное, в данной ситуации результат важнее, чем игра. Хотя если команда долго не будет показывать стабильную игру, станет тяжело набирать очки. За счет мастерства и класса «Зенит» сегодня победил, но никто не ожидал что это будет на последних секундах. Моменты были, но мяч не шел в ворота. А Ерохин — палочка-выручалочка «Зенита», — добавил Семшов.
После этого матча «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)