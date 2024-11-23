Семшов: «Ерохин — палочка-выручалочка «Зенита»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» оценил игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«В начале сезона «Зенит» действовал более слаженно, потому что был более стабильный состав. Потом выбыл Глушенков, затем Вендел и Эракович. Немного не хватает команде стабильности состава», — сказал Семшов «СЭ».

Также тренер поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).

«Наверное, в данной ситуации результат важнее, чем игра. Хотя если команда долго не будет показывать стабильную игру, станет тяжело набирать очки. За счет мастерства и класса «Зенит» сегодня победил, но никто не ожидал что это будет на последних секундах. Моменты были, но мяч не шел в ворота. А Ерохин — палочка-выручалочка «Зенита», — добавил Семшов.

После этого матча «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.