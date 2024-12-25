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Сегодня, 15:56

Зазулин: «Если «Зенит» поменяет лидеров, будут большие проблемы с чемпионством»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин предположил, стоит ли ждать в зимнюю паузу глобальных изменений в петербургской команде.

«Я не думаю, что зимой в «Зените» произойдут какие-то принципиальные перемены. Даже если мы говорим о бразильцах, которые хотят уйти или не хотят уйти... Никто их не отпустит, пока им не найдут полноценную замену, и глобальную ротацию сейчас никто не будет делать. Если отпустить нынешних лидеров и взять других, в этот год будут большие проблемы с чемпионством. А в этом году вопрос первого места для команды принципиален. Так что резких движений никто сейчас делать не будет», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Зенит» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» с таким же количеством баллов по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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