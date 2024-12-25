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Сегодня, 13:55

Зазулин — о трансфере Горшкова в «Зенит»: «Я бы его вообще не брал»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о выступлении защитника Юрия Горшкова за петербургскую команду.

«Я был изначально уверен, что он себя не проявит. Мое мнение — я бы его вообще не брал. Вызывался в сборную? Так у нас сейчас все вызываются, кто более-менее играет. Вполне возможно, конечно, что он не провалит свои условные пять матчей, когда ему надо будет выйти вместо Дугласа Сантоса, но говорить о серьезной конкуренции на этой позиции — нет. Когда-то он играл в опорной зоне, но опять же это только момент ротации, не более того. Думаю, никто не предполагал, что Горшков будет в составе, но раз этот трансфер сделали, значит, это кому-то надо. Подстраховались или еще что-то», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Горшков присоединился к «Зениту» в июне этого года, заключив с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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