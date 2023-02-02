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Сегодня, 13:08

Экс-игрок «Краснодара» Калешин считает, что Сперцяну рано переходить в европейский клуб

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин считает, что хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну рано переходить в европейский клуб.

«Если он принял решение остаться в «Краснодаре» этой зимой, то я думаю, что он принял правильное решение. Сперцян — очень перспективный, молодой парень, но объективно не дотягивает до хороших европейских клубов. Сейчас ему надо окрепнуть, еще больше получить опыта в РПЛ и только потом пробовать. Возможно, не полгода, а еще год стоит провести ему в премьер-лиге, но сейчас однозначно ранний переход был бы.

ПСВ? В Голландии хороший чемпионат, играют в открытый футбол, это в принципе старт для европейской карьеры, можно конечно рассмотреть, почему бы и нет? Все зависит от того, как видит тренер футболиста», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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