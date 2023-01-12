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Сегодня, 20:08

Каряка считает, что «Крыльям Советов» будет тяжело заменить Пиняева и Глушенкова

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением об уходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«После ухода Пиняева и Глушенкова футболистам «Крыльев» будет трудно затмить ребят. Они себя очень хорошо проявили в Самаре. Но, думаю, что тренерский штаб что-нибудь придумает. Взяли Сычевого, он должен помочь, надеюсь, что Владимир также продолжит забивать голы.

Могут ли «Крылья» вылететь? Сейчас в РПЛ есть команды, у которых дела обстоят намного хуже, чем у самарцев. Поэтому, думаю, на данный момент «Крылья» не покинут РПЛ", — цитирует Каряку Metaratings.ru.

Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» 28 декабря, они подписали контракты с клубом на 4 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-futbolistam-krylev-budet-trudno-zatmit-pinyaeva-i-glushenkova-219397/
Андрей Каряка
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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