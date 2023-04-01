Сенников: «Такими темпами скоро Дзюба и в гонку бомбардиров ворвется»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на игру нападающего Артема Дзюбы в московской команде. Форвард оформил дубль в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).

«Верил, что у Артема все получится. Если он набрал форму, то, конечно, будет забивать. У него хорошие партнеры. Дзюба правильно сделал, что выдержал паузу, когда искал варианты. Он не пошел в «Торпедо» или «Пари НН». Все-таки «Локомотив» по классу выше. Он с этими партнерами забил уже шесть мячей. Может быть, такими темпами скоро Дзюба и в гонку бомбардиров ворвется», — приводит слова Сенникова портал «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.