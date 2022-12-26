Сенников: «Всплеск Сычевого удивил, парень из низших лиг пришел»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников перечислил футбольные открытия 2022 года.

— Больше всех в сезоне удивили «Ростов» и «Оренбург». Всплеск Сычевого удивил. Парень из низших лиг пришел, — цитирует «Спорт День за Днем» Сенникова.

— А есть ли российский футболист, который стал главным разочарованием года?

— Сложно сказать. В «Зените», «Спартаке» вряд ли кого-то назовешь разочарованием. Даже в «Локомотиве» тоже не особо выделишь. Там и русских то особо нет.

— Может, Баринов?

— Я не могу плохо о нем сказать.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в РПЛ. 25 декабря стало известно, что 26-летний форвард перешел «Крылья Советов.