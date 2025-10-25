Видео
25 октября, 13:25

Тарасов обратился к Батракову: «Подари билет, и я схожу на матч «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» обратился к полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову.

«Передайте Батракову, что когда люди, как я, просят билет на матч «Локомотив» — ЦСКА, то они должны его предоставлять. А мне сказали, что все продано. Батраков, я к тебе обращаюсь. Подари мне билет, и я обязательно схожу на «Локомотив», — сказал Тарасов «СЭ» на мероприятии движения «Здоровое Отечество».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

6

  • ЕЛЕНА К

    Тарасов иди работать ,побирушка такая ,только и может прислуживать Умару Кремлеву!Приживалка *ерова!Заслуженный лавочник !

    28.10.2025

  • hovawart645

    Это игрок клуба! Им всегда должно быть уважение и свободный проход на любой матч.

    25.10.2025

  • Golfer

    Что характерно, в НХЛ действующие (!) игроки своим родственникам билеты ПОКУПАЮТ

    25.10.2025

  • hovawart645

    Безобразие. Своих всегда надо обеспечивать - "умри, но сделай!". Это торпедовец косячит.

    25.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Какие нищеброды оказывается бывшие футболисты...

    25.10.2025

  • lvb

    Прифигевший "бывший Бузов" наконец понял шо есть субординация, к "смотрящему" обратился. На месте Батракова лучший ответ "Обратись в кассу еще раз и покажи ксиву "почетный железнодорожник")))

    25.10.2025

    Алексей Батраков
    Дмитрий Тарасов
    Футбол
    ФК Локомотив (Москва)
