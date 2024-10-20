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20 октября, 23:39

Деменко: «У Мусаева появилась уверенность. Он видит футболистов и чувствует их»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко отметил прогресс в работе главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

«У Мусаева появилась уверенность. Не знаю, что на него так повлияло. Наверное, опыт самостоятельной работы. Он выглядит и работает по-другому. Видит футболистов, чувствует их, управляет ими. Убирает лидеров с поля без зазрения совести — будь-то Черников, Сперцян или Кордоба. Это говорит о том, что человек уверен в себе. Надо отметить, что эту команду собирал Владимир Ивич, предыдущий тренер. Нашел баланс между игрой и результатом. Мусаеву не так просто было «подхватить» команду, которая была на ходу. Сейчас мы видим, что «Краснодар» добивается результата, показывает симпатичную игру», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

По итогам 12 туров «Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 28 октября «быки» на выезде сыграют против «Крыльев Советов» в рамках РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев

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