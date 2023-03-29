Канчельскис анонсировал скорое назначение в футбольный клуб: «Сейчас улетаю на переговоры»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру.

«С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости. Я бы не сказал, что это европейская страна», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.