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Канчельскис анонсировал скорое назначение в футбольный клуб: «Сейчас улетаю на переговоры»

Канчельскис анонсировал скорое назначение в футбольный клуб
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру.

«С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости. Я бы не сказал, что это европейская страна», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.

Андрей Канчельскис
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